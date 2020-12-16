تداول إجابات امتحان الإنجليزية لطلاب أولى ثانوي على فيس بوك

تداول عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، أسئلة وإجابات الاختبار التدريبي لامتحان اللغة الأجنبية الأولى على صفحات الغش بفيس بوك، ومقاطع فيديو على يوتيوب.

ونشر أحد مستخدمي يوتيوب، مقطع فيديو يشرح كل سؤال وإجابته بالاختيارات كاملة، وطالب عدد من طلاب الصف الأول الثانوي في التعليقات على الفيديو، بإجابات امتحان مادة الجغرافيا أيضًا.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي صباح اليوم في التاسعة صباحًا، أداء امتحاني اللغة الأجنبية الأولى "إنجليزية" والجغرافيا، ضمن اليوم الثاني من الاختبارات التدريبية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كي يعتاد الطلاب على شكل الأسئلة في نظام التقييم الجديد، وتجربة منصات الامتحانات والشبكات والبنية التحتية.

تداول إجابات امتحانات اللغة العربية والأحياء أمس

وكان عدد من الطلاب تداولوا إجابات أسئلة امتحانات اللغة العربية والأحياء، أمس، على فيس بوك، وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الغش والاعتماد على آخرين في حل الاختبارات التدريبية لن يفيد الطالب، إذ إنّ الامتحانات دون درجات، والغش سيضر الطالب، ويفقده الفرصة في التعرف على مستواه الحقيقي قبل الاختبارات النهائية، التي ستكون داخل لجان امتحانات بمراقبة كاملة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت استمرار الاختبارات التدريبية في اليوم الثاني، رغم تعليق 5 محافظات على مستوى الجمهورية الدارسة في المدارس اليوم، بسبب توقع هيئة الأرصاد الجوية، موجة طقس سيئ بمحافظات القاهرة والجيزة والبحيرة ودمياط ومطروح.

وأضافت أنّه يمكن للطلاب داخل المحافظات التي علقت دراستها، أداء الاختبارات داخل المنزل، لأن الوزارة أتاحت أداء الامتحانات التجريبية سواء في المدرسة أو المنزل أو أي مكان آخر، وعلى مدار 12 ساعة يوميًا منذ الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء.