قافلة «جسور الخير 10» تصل عرب القداديح في أسيوط

استكملت قافلة جامعة المنصورة الشاملة «جسور الخير 10» فعالياتها بمحافظة أسيوط، حيث توجهت إلى قرية عرب القداديح بمركز أبنوب لتقدم خدماتها الطبية والبيطرية والزراعية بالتعاون مع جامعة أسيوط، وكذلك تقديم خدمات فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة.

وأعلن الدكتور أمير عبد الحميد فكري، أستاذ الجراحة بكلية الطب ومدير الشؤون الطبية بالقافلة، أن جهود القافلة الطبية أسفرت على مدار اليوم عن توقيع الكشف الطبي على 876 حالة في مختلف التخصصات الطبية بالقافلة، مع صرف الأدوية لهم بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، بالإضافة إلى تحويل 71 حالة إلى مستشفيات جامعة المنصورة ومستشفى جامعة أسيوط لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة.

وبحسب بيان جامعة المنصورة ، زارت القافلة البيطرية بعض التجمعات حيث تم توقيع الفحص التناسلي والكشف على الحيوانات المريضة، وأعلن الدكتور محمد جبر السيد – وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع ومدير الشؤون البيطرية، عن توقيع الكشف على أكثر من 250 رأس من الماشية و150 من الأغنام والماعز و 15 من الخيول والحمير، وكان هناك تنوع في الحالات ما بين إصابات الجهاز التنفسي والهضمي وسوء تغذية وحالات احتباس بول في عجول التسمين، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 15 عملية جراحية بالإضافة إلى فحص أكثر من 50 حالة تعاني من العرج في الخيول والمجترات، كما فُحصت حالات المشاكل التناسلية والعقم لـ150 حالة من الماشية والخيول بجهاز الموجات فوق الصوتية، وصُرف العلاج لجميع الحيوانات المريضة بالمجان من الصيدلية البيطرية للقافلة وكذلك تقديم التوعية والإرشادات اللازمة للمربيين.

وساهمت القافلة الزراعية بدورها في تقديم النصح والتوجيه والإرشاد، حيث صرح الدكتور محمود موسى الأستاذ المساعد بقسم علوم الأراضي بكلية الزراعة، بأن القافلة قامت على مدار اليوم بتنظيم وعقد عدد من اللقاءات التثقيفية والتوعوية مع مزارعي المحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية، وتم استعراض بعض المشاكل الخاصة بنبات الريحان مثل مشكلة جفاف بعض النباتات الناتجة عن عدم التساوي في توزيع سماد نترات الأمونيوم، وتم اقتراح عدد من الحلول لعلاج هذا المشكلة، كما تم التطرق إلى أساليب إدارة الري والتسميد لمحصول الريحان وأسباب التمليح الثانوي الناجم عن سوء الاستغلال المائي، وكيفية رفع المناعة المستحدثة للنبات عن طريق التسميد الأمثل، كما تم التوصية بمكافحة الحشرات الماصة الثاقبة وخاصة المن لتفادي تلك المشكلة قبل حدوثها وتم التوصية بالمبيدات الفطرية المناسبة حال ظهور الأعراض.

ووزع فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة المشارك بالقافلة الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال المتواجدين مع أهاليهم بمحيط الوحدة الصحية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الفقرات الترفيهية، والرسم على الوجه.

على هامش فعاليات القافلة توزيع عدد من البطاطين والكراتين الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية على الأهالي الأكثر احتياجاً، وذلك إيماناً من جامعة المنصورة بأهمية دورها المجتمعي