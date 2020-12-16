إصابة الفنان كريم سامي مغاوري بكورونا

أعلن الفنان الشاب كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، إصابته بفيروس كورونا، وخضع لحجر صحي داخل المنزل لمدة أسبوعين، حسب ما أعلنه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب كريم مغاوري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي بـ فيسبوك، قائلًا: الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا، عزل في المنزل لمدة 15 يومًا، الله الشافي المعافي.

وانهالت التعليقات على كريم مغاوري، من متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، ومازحه الفنان محمد جمعة، بقوله «امسح صورتي معاك بسرعة».

شارك كريم سامي مغاوري، في عدد من الأعمال الفنية منها «خفة يد، ستات قادرة، ربع رومي، جوز ماما، بيت العيلة، السيرة العاشورية، مش ألف ليلة وليلة، مش فريندز، فيفا أطاطا، الجماعة2، بخلاف أفلام ليه خلتني أحبك، حديد، بالألوان الطبيعية».

وفي تصريحات تليفزيونية، قال الفنان كريم سامي مغاوري، إن تواجده مع والده الفنان سامي مغاوري في المسرحيات، جعله يرتبط بالمسرح منذ الطفولة، حيث دخل كوالده مجال التمثيل عن طريق الصدفة، من خلال مسرحية "تكسب يا خيشة"، موضحًا أنهم احتاجوا لطفل بأحد المشاهد ووقع الاختيار عليه، لتواجده بالمسرح، وحينها مثّل مدة 40 دقيقة أمام الفنان أحمد بدير، والفنانة عايدة رياض.

وأشار كريم سامي مغاوري، إلى أن استمراره على نهج والده، لم يسبب له مشكلات نفسية، متابعًا: معنديش مشاكل أعيش في جلباب أبي، مشيرًا إلى أنه يهوى التمثيل والإخراج والتدريب على التمثيل لفترات طويلة، وأن الشيء الأساسي في هذا، هو تحقيق الطموح وإرضاء نفسه.

ويعمل الفنان سامي مغاوري، على تأليف كتاب، يحمل اسم «لمن يهمه الأمس»، يضم جميع الحوارات والمقالات الصحفية، التي كُتبت عنه، بشأن الأعمال المسرحية التي قدّمها على مدار مشواره الفني الذي بدأ قبل 40 عامًا تقريبًا، موضحًا أنه شارك في 104 أعمال مسرحية، منهم 97 عرضًا على مسرح الدولة.