القوى العاملة : توفير 2796 فرصة عمل برواتب تصل لـ 4500 جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن الوزارة تمكنت من توفير 2796 فرصة عمل منها 450 لم يتم استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4500 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي ، وذلك من خلال 45 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات لشغلها خلال شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية: إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف "سعفان" عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 35 فرصة علي مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات ، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى ، و 579 افراد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه ،و 35 مشرف أمن ، و 430 عامل إنتاج منهم 100 فرصة لذوي القدرات الخاصة يصل الراتب لـ 2400 جنيه ، و185 عامل خياطة ، و 258 عامل ماكينة ، و90 عامل مكواة ، و 75 بائعاً ، و50 عضو فريق ، و 53 كاشيراً ، و 28 عامل تعبئة ، و 35 عامل مخازن ، و 40 منسق ممرات ، و31 مشرف قسم ، وأثنين موظفي خدمة عملاء ، و47 عامل نظافة، و 7 طباخ ، و50 مساعد شيف طباخ ، و 55 ويتر ، و50 تدريب طهي دواجن ، و 60 مساعد ويتر ، و 30 كابتن ، و 147 مراقب جودة ، و 20 عامل غسيل ، و 3 عمال حمام سباحة ، و7 عامل زراعة ، و 75 عامل عادي ، و 17 فنى صيانة كهرباء ، و 50 عامل تشطيب ، و 10 عامل غزل ، و 5 فنى تصنيع .

كما تشمل الفرص 11 مدرساً من الجنسين ، و 12 مهندساً تخصصات ميكانيكا ، الكترونيات ، كهرباء ، سفتي ، مدني ، وإنتاج ، و 50 مهندس زراعي ، و 4 محاسب ، و 5 طبيب بيطري ، و 5 سكرتارية براتب يصل لـ 3500 جنيه مؤهل عالي ، والسن حتى 35 سنة ، و 8 سائق ، و 41 مسئول ائتمان ، و 10 مندوب سائق ، و 13 فني تقطيع بلاستيك ، وفنى طباعة بلاستيك وفنى تبريد وتكييف ، ومشرف تشطيبات ، وعامل صيدلية ، و صراف .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: