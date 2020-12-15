"القوى العاملة" تعين 1628 شابا منهم 31 من ذوي القدرات بالغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 1628 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 31 من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 4299 شاباً، كما تمّ توفير 2600 فرصة عمل.

وقال وزير القوى العاملة، في بيان صادر اليوم، إنَّ المديرية استخرجت 1279 ترخيص مزاولة حرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما تمّ تخريج 23 متدرجًا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 97 متدرجاً بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية، من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال نوفمبر الماضي، أنَّ المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 891 منشآت (دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 398 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 184 محضراً، وتلقي 3 شكاوى ما زالت تحت البحث من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، وبحث 4 شكاوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار إلى أنَّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة مولود بمبلغ 2000 جنيه، وعمل عملية جراحية صغرى بمبلغ 2000 جنيه لعامل، لسداد مصروفات علاجية لعامل آخر بمبلغ 1940 جنيهاً، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه 14 ألفًا و940 جنيها لـ6 عمال من المسجلين بالوحدة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 712 منشأة وإعادة التفتيش على 731 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 208 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ577 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 105 شكاوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".