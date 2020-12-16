عابدين: سيطرنا على تجمعات مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة في ساعة واحدة

قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة والجيزة، إن الأمطار على القاهرة والجيزة بدأت في السادسة وخمس دقائق صباحًا، واستمرت من عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة في بعض الأماكن، وكل الأمور تحت السيطرة ولا يوجد أي تراكمات للمياه، وسيارات الشفط نجحت في سحب كافة تجمعات المياه، والأمور على ما يرام في الوقت الحالي.

وأضاف «عابدين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع عبر فضائية «تن»، أن هناك بعض التجمعات للمياه في بعض النقاط في محافظتي القاهرة والجيزة، ولكن تم التعامل معها على الفور من قبل سيارات شفط المياه، مشيرا إلى أن الأمطار توقفت في الساعة السادسة وعشرون دقيقة، وبحلول الساعة السابعة والنصف صباحًا لم يكن هناك أي تجمعات للمياه على الأرض.

وتابع أن قرار تعطيل الدراسة في محافظتي القاهرة والجيزة أعطى سهولة ومرونة كبيرة لحركة المعدات والانتقال للأماكن التي حدث فيها تجمعات للمياه، ولم يشعر المواطنون بأي تجمعات لأن الأمر بالكامل انتهى في الساعة السابعة والنصف صباحًا، مشددًا على أن الشركة مازالت تعمل ومستمرة في العمل حتى يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية وذلك بحسب ما تعلن عنه الأرصاد الجوية.

وأردف أن «هناك احتمالات لأمطار أخرى حتى نهاية النهار، والشركة مستعدة لسحب أي تجمعات مياه أو أي أمطار أخرى، ومتواجدين على الأرض إلى حين وجود أي إشعار آخر من هيئة الارصاد الجوية واستقرار الأحوال من جديد».

وكانت محافظتي القاهرة والجيزة قد شهدت صباح اليوم هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظتين، وذلك بحسب التنبؤات لهيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية.