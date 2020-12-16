عميد «زراعة عين شمس»: سنقدم الدعم النفسي والحماية لفتاة ميت غمر

أدان الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، ما حدث للطالبة المعروفة إعلامياً بـ«فتاة ميت غمر»، المقيدة بالفرقة الثالثة بالكلية، وتعرضها لواقعة تحرش من قبل عدد من الأسخاص بمدينة ميت غمر.

وأكد جلال، لـ«الوطن»، أن وقائع التحرش بالسيدات والفتيات عامة، تمثل إثم وجريمة لا يقبلها المجتمع المصري ككل بطبائعه وصفاته الأبية التي ترفض مثل هذه السلوكيات.

وأعرب عن أسفه عما حدث للطالبة وتعرضها للتحرش، مؤكداً أنه غير مقبول تماماً الإهانة أو التجاوز بأي امرأة مصرية.

وقال جلال، «الطالبة لو لجأت لنا لن نخذلها، مش لأنها موجودة بالكلية ولكنها هي بنت مصرية وغير مقبول ماحدث لها أو يحدث لأي بنت مصرية».

وأضاف أن الكلية ستوفر الدعم النفسي والحماية اللازمة للطالبة، وسيتم استقبالها في مكتبه، مع تقديم وافر الاحترام والتقدير لها.

النيابة تستكمل التحقيقات مع فتاة ميت غمر

و تمثل «ياسمين م. أ»، 23 عاما، طالبة بجامعة عين شمس، التي تعرضت للتحرش الجماعي بميت غمر، اليوم الأربعاء، أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيقات حول الواقعة التي تعرضت لها يوم الخميس الماضي بشارع بورسعيد بميت غمر.

وعبرت «ياسمين»، في تصريحات لها، عن خوفها الشديد من مطاردة الأهالي لها، ومن الرسائل التي تصل إليها وتحمل تهديدات كبيرة لها ولأسرتها، مؤكدة أن «البعض يسعى إلى تشويه سمعتها وشرفها ولذلك فإنها مرعوبة من تهديداتهم».

وأكدت أنها «قوية بأصدقائها وبعض المحامين الذين أكدوا وقفوهم بجوارها، بالإضافة إلي المجلس القومي للمرأة الذي أعلن عن الوقوف بجانبها وتوكيل محامي للحضور معها للنيابة».