ضبط مندوب مبيعات يروج عقاقير طبية محظورة عبر فيس بوك

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، أنّ مندوب مبيعات بشركة أدوية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، عرض عقاقير طبية غير مُسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد للبيع عبر فيس بوك، وترويجها على عملائه بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزته كمية من أدوية التخسيس (أمبولات حقن)، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.