ضبط مركز علاج طبيعي وتخسيس دون ترخيص في القاهرة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وعقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع الجهات المعنية، من ضبط (مسؤول عن مركز للعلاج الطبيعي والتخسيس، كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، لإدارة المركز دون ترخيص، ومزاولة مهنة صيدلي دون تصريح، فضلا عن حيازته أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة لأحكام القانون.

وعثر بداخل المركز على (كمية من الأدوية والمركبات التي تستخدم في المركز، وأجهزة تخسيس وعلاج طبيعي جميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المركز دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.