الأمطار تغلق الأسواق التجارية وميناء الصيد البحري ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأبعاء، سقوط أمطار متواصلة مع انخفاض في درجات الحرارة وصلت إلى 12 درجة في الصباح، ما أثّر على حركة المارة والأسواق التجارية.

وأكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، إغلاق الميناء اليوم وحتى استقرار الطقس، وأوضح أن جميع المراكب دخلت إلى رصيف الميناء عصر أمس، وحذر الصيادين من ممارسة الصيد في هذه الأجواء، لما يشكله من خطورة على حياتهم، مشيرًا إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط ما بين 5 و7 أمتار، كما بلغت سرعة الرياح 22 كيلومتراً في الساعة.

بينما أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القطاع الشمالي، أن حركة الملاحة لم تتأثر بموجة الطقس السيئ.

في سياق آخر، تابع الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ أعمال فرق العمل المشكلة من إدارة المنشآت الصحية وإدارة الطرق بالحي، حيث تم تكثيف أعمال تطهير ورفع المخلفات والرمال من بالوعات الأمطار بالشوارع بنطاق الحي، فضلًا عن أعمال تركيب أغطية لبلوعات الأمطار بديلا للأغطية التالفة والمفقودة حيث تمت الأعمال بمنطقة السيدة زينب واللنش وجاري استكمال الأعمال تباعا بكافة مناطق الحي، استعدادًا لمواجهة التغيرات الجوية المحتملة والأمطار خلال هذه الفترة.

يُذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استعرض خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء، ووجه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرًا إلى جاهزية سيارات كسح وشفط المياه بالتنسيق بين الأحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

كما شدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة التفاعل مع شكواهم، كما وجه بمتابعة كافة المشروعات الخدمية والتنموية في نطاق كل حي .