ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بشبرا

فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات عصابية.. فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام (سيدتان "لأحدهمامعلومات جنائية" ، عاطل "له معلومات جنائية" ، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب (النشل) متخذين من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى0

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "توك توك"ملك وقيادة المتهم الثالث ، بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وإعترفوا تفصيلياً بارتكابهم عدد (8) وقائع بذات الإسلوب بدائرة القسم ، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المٌستولى عليها وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها فى تلك الوقائع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية