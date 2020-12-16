رفع حالة الطوارئ وشفط تجمعات مياه الأمطار في دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، برفع حالة الطوارئ والدفع بالمعدات اللازمة، لشفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف المناطق، لتيسير الحركة المرورية والمشاة، ومواجهة تداعيات هذه الموجة.

يأتي ذلك بعد تعرض محافظة دمياط لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وتجرى أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار على قدم وساق بجميع المناطق، بالتعاون بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت المحافظ على مواصلة تلك الجهود والتعامل الفورى مع سقوط الأمطار وأي تداعيات محتملة.

وشهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة على سواحلها مصحوبة برياح وصقيع، ما تسبب في توقف حركة الصيد ببوغاز في مدينة عزبة البرج، وعدم خروج المراكب للسروح.

وقال حسام وفدي، رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، لـ«الوطن»، إن توقف الأسطول اليوم نظرا لموجة الطقس السيئ؛ إذ يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة؛ إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على تلك المناطق، وتكون حركة الرياح معتدلة، بينما يكون الطقس دافئا نهارا وبارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.