توقف حركة الصيد في دمياط بسبب الأمطار الغزيرة

شهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة على سواحلها مصحوبة برياح وصقيع، مما تسبب في توقف حركة الصيد ببوغاز مدينة عزبة البرج، وعدم خروج المراكب للسروح.

وقال حسام وفدي رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، لـ«الوطن»، إن توقف الأسطول اليوم نظرا لموجة الطقس السيئ حيث يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على تلك المناطق، وتكون حركة الرياح معتدلة، بينما يكون الطقس دافئا نهارا وبارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وعن طقس يوم الخميس فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا وبارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.