إصابة رئيس مدينة بركة السبع بالمنوفية بفيروس كورونا

أصيب ياسر الجندي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور أعراض الإصابة عليه وإجرائه الأشعة والفحوصات اللازمة، ما ترتب عليه خضوعه للعزل المنزلي.

وأكد «الجندي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعة للعزل المنزلي، موضحًا أن حالته الصحية مستقرة وسيقوم بعمل الفحوصات الطبية من جديد لبيان مدى شفائه من الفيروس.

وعلى صعيد متصل، لقيت هبه البياع الممرضه بمعهد الكبد القومي بالمنوفية، مصرعها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أصيبت في الأسبوع الماضي وتدهورت حالتها بشكل مفاجئ، داخل العزل الصحي بكلية الطب جامعة المنوفية .

وأكدت مصادر طبية بجامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الممرضه أصيبت الأسبوع الماضي وصحتها كانت تحتاج لوضعها على جهاز تنفس صناعي وفي نفس التوقيت كانت حاملًا في الشهر الثامن، وقام الأطباء بتوليدها في محاولة لانقاذ حياتها وحياة الجنين.