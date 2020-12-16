وفاة ممرضة بكورونا في المنوفية: الحمل منعها من الأدوية والتنفس الصناعي

لقيت هبة البياع الممرضة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية، مصرعها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أصيبت الأسبوع الماضي وتدهورت حالتها بشكل مفاجئ داخل العزل الصحي بمستشفي جامعة المنوفية.

وأكدت مصادر طبية بجامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الممرضة أصيبت الأسبوع الماضي بالفيروس المستجد، وكانت تحتاج لوضعها علي جهاز تنفس صناعي، وفي نفس التوقيت كانت حامل في الشهر الثامن، وقام الأطباء بتوليدها في محاولة لانقاذ حياتها وحياة الجنين.

وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، أن الممرضة لم تكن تحصل على بعض الأدوية الخاصة بكورونا، لتعارضها مع الحمل، ما زاد من خطورة حالتها الصحية، كما لم يتم وضعها أيضًا على جهاز تنفس صناعي بشكل مستمر إلا بعد أن ساءت حالتها الصحية، لأن تركيب جهاز التنفس يحتاج لنوم المريض على البطن، وهو ما كان يصعب تنفيذه مع الممرضة.

وتابعت المصادر، أن المولود حالته الصحية صعبة لأنه وُلد في الشهر الثامن، ولم تكتمل الرئة عنده بعد، وكذلك بعض أجزاء جسمه أيضًا، مؤكدًا أنه تم نقل الطفل إلى معهد الكبد القومي بالمنوفية ووضعه على جهاز تنفس صناعي لكي يتابعه الأطباء بشكل لحظي لحين تحسن الحالة الصحية والاطمئنان عليه.

فيما أكد الدكتور محمد الصاوي مدير المستشفيات بجامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه كان يتابع حالة الممرضة، حيث وُضعت على جهاز تنفس صناعي بعد أن ساءت حالتها الصحية وتوقف القلب.

وسادت حالة من الحزن بين أصدقاء الممرضة بمعهد الكبد، وأقاربها ومعارفها بقرية مليج، بعد وفاتها، فيما أوضحت مصادر بالقرية، أن عمر «البياع» كان 38 سنة، وكانت تخدم جميع من يطلب منها المساعده، كما سادت حالة من الحزن علي مواقع التواصل الإجتماعي من خلال نشر دعاء لها بعد وفاتها راجين أن يغفر لها الله ويرحمها برحمته.

من جانبها، نعت إدارة معهد الكبدالقومي بالمنوفية، وفاة هبة على محمد البياع الممرضة بمستشفى معهد الكبد القومى وزوجة سيد الشرقاوى الذي يعمل بإدارة الأمن بالمعهد أيضًا، وقال هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد.