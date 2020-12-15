تخصيص 75% من أسرة مستشفيات المنوفية لاستقبال مرضى كورونا

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تخصيص 75 % من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا والتعامل الفوري في حالة تزايد الأعداد.

كما أمر المحافظ بتسليم مديرية الصحة، اليوم، 10 أجهزة مونيتور كدعم من المحافظة لجهود الصحة لتوفير احتياجات المستشفيات من الأجهزة الطبية اللازمة والمساهمة في توفير الرعاية الصحية اللائقة لمصابي كورونا.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا، في إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالي للفيروس.

ووجه محافظ المنوفية، وكيل وزارة الصحة، بإعداد بيان تفصيلي بعدد الأسرة المشغولة والمتاحة وأجهزة المونيتور بالمستشفيات وأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وحصر الأجهزة الطبية المطلوب شرائها والعرض لاتخاذ اللازم في هذا الشأن بمعرفة المحافظة، مؤكدا ضرورة تكاتف كافة الجهود وبذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتخطى المرحلة الراهنة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشدداً على ضرورة وضع خطة محكمة والمتابعة اليومية للتعامل مع الموقف لعبور المرحلة بأمن وسلام.

واستعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالي لفيروس كورونا، موضحا بأنه سيتم تزويد كل مستشفى بـ 10 أسرة داخلية، فضلا عن تزويد عدد مخارج الأكسجين وذلك ضمن خطة مديرية الصحة لمواجهة الاحتياجات الطارئة للمستشفيات في استقبال مرضى كورونا.

كما أوضح الدكتور بشري برسوم مدير عام فرع المنوفية للتأمين الصحي، أنه تم تخصيص 20 سريرا داخليا و10 أسرة عناية بمستشفى الهلال بشبين الكوم في إطار تكاتف الجهود لمواجهة الأزمة.