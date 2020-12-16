أزهري يهاجم عبدالرحمن أبو زهرة: «عيب عليك.. اختشي»

«قف للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا» بيت الشعر كتبه الشاعر أحمد شوقي أمير الشعراء، عاد ليثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حرفه الفنان عبدالرحمن أبو زهرة مستبدلا «المعلم» بـ«الممثل» خلال حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية بمسرح النهار.

الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الذي أعرب عن سعادته لتكريمه بمهرجان المهن التمثيلية، عبّر في كلمته عن أن الممثل صاحب رسالة، وأنه دائما يقول: «قف للممثل وفه التبجيلا كاد الممثل أن يكون رسولا».

نعمان: لا يجوز استبدال «الممثل» بـ«المعلم»

وقال الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، إنه لا يجوز وضع كلمة «الممثل» في مكان «المعلم»، فالعلماء في مرتبة عالية وكلمة عالم تأتي من العليم والعلم صفة من صفات الله، فهو العليم، لكن التمثيل ليس من صفات الله كما أن أمير الشعراء أحمد شوقي قال «كاد» أي «أوشك» ولم يصفه بالرسول تأدبا واحتراما لمنزلة الرسل، على حد تعبيره.

وتابع نعمان في حديثه لـ«الوطن»، «كيف يقف عبد الرحمن أبو زهرة ويعدل على أمير الشعراء، هل يقف المعلم ويحلف كذب على شيء لم يحدث، في إشارة إلى الأدوار التمثيلية»، متابعًا: «بقول لعبدالرحمن اختشي عيب عليك تتعدى على مقام العلماء».

جدير بالذكر أنه جرى عرض فيلما تسجيليا لـ عبدالرحمن أبو زهرة خلال تكريمه بحفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية بعنوان «درويش الفن»، وحكى خلال التكريم عن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وقال إنه لا يهتم بمساحة الدور، وأنه ظهر في 10 حلقات فقط من المسلسل، وكان أكثر الأدوار التي صنعت جماهيريته.

وشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية بمسرح النهار بوسط القاهرة، عدد كبير من الفنانين، منهم أشرف زكي رئيس المهرجان، وسامح بسيوني مدير المهرجان، وإيهاب فهمي وعزوز عادل ومنير مكرم وإبراهيم فخر ومفيد عاشور وأحمد كشك، بالإضافة إلى عبدالرحمن أبو زهرة ليتسلم تكريمه، وعدد كبير من الفنانين وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.