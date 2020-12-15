حسن يوسف عن تشبيه عبدالرحمن أبو زهرة الممثل بالرسول: "عاوز يعمل فرقعة"

علق الفنان القدير حسن يوسف على تحريف عبدالرحمن أبو زهرة لبيت الشعر: "كاد المعلم أن يكون رسولا"، وقال بدلا منه "كاد الممثل أن يكون رسولا"، مشيرا إلى أنه لا يعرف إذا كان ذلك الأمر حلال أم حرام، لكنه يظن أنه ليس بالحرام، لأن المقولة كانت بيت شعر، وليس حديث للرسول أو لأحد الصحابة كـ"علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب"

ويرجح يوسف، أنه يقصد أن الفنان صاحب رسالة بأعماله التي يقدمها، ولم يقصد الإساءة رسول الله، مضيفا في تصريحاته لـ"الوطن"، أن عبدالرحمن أبو زهرة "زهق من القعدة في البيت وعاوز يعمل فرقعة".

وأقيم أمس، حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية بمسرح النهار بوسط البلد، وجرى فيه تكريم الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، حيث قدم التكريم مفيد عاشور.

عرض في التكريم فيلما تسجيليا لـ أبو زهرة، بعنوان "درويش الفن"، وحكى خلال التكريم عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وقال إنه لا يهتم بمساحة الدور، وأنه ظهر في 10 حلقات فقط من المسلسل، وكان أكثر الأدوار التي صنعت جماهيريته.

وأعرب عبدالرحمن أبو زهرة، عن سعادته لتكريمه بمهرجان المهن التمثيلية، وقال إنه تمتع بحماس كبير جعله يريد أن يعود مرة أخرى للعمل على خشبة المسرح.

وقال إن الممثل صاحب رسالة، وأنه دائما يقول: "قف للممثل وفه التبجيلا كاد الممثل أن يكون رسولا".

وحرص على حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان "نقابة المهن التمثيلية" بمسرح النهار بوسط القاهرة، عدد كبير من الفنانين، منهم أشرف زكي رئيس المهرجان، وسامح بسيوني مدير المهرجان، وإيهاب فهمي وعزوز عادل ومنير مكرم وإبراهيم فخر ومفيد عاشور وأحمد كشك، بالإضافة إلى عبدالرحمن أبو زهرة ليتسلم تكريمه، وعدد كبير من الفنانين وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.