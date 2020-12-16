فرق طوارئ ومعدات لشفط مياه الأمطار بأحياء ومراكز الجيزة

رفعت محافظة الجيزة، حالة الطوارئ بكل القطاعات الخدمية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار التي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في الأحياء والمراكز والمدن والقرى التابعة.

الدفع بفرق ومعدات شفط مياه الأمطار

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم الدفع بفرق ومعدات شفط مياه الأمطار وتمركزها، بعدد من النقاط الحيوية التي تم تحديدها مسبقا، لضمان سرعة انتشارها، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين كل القطاعات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز، وجرى التركيز على مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة، لعدم التأثير على الحركة المرورية.

التأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات

ولفت إلى أن المحافظة تمكنت من رفع كل تراكمات مياه الأمطار التى شهدتها عدد من قطاعات المحافظة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مع رفع حاله التأهب على مدار اليوم، وتكثيف المجهودات لشفط مياه الأمطار أولاً بأول من الشوارع والمحاور المرورية، للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات.

تطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات

وأوضح أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس، بتطهير مصارف مياه الأمطار، وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة، إلى جانب تقسيم الأحياء والمراكز، لقطاعات وتكليف مسئول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الأمطار.

متابعة عمليات شفط مياه الأمطار أولًا بأول

كلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشوارع، على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار أولًا بأول، وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.