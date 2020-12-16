صور.. طلاب أولى ثانوي بأسيوط يواصلون الامتحان التجريبي إلكترونيا

يواصل طلاب الصف الأول الثانوي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، أعمال الامتحانات التجريبية إلكترونيا، والتي بدأت صباح أمس الثلاثاء، بمادتي اللغة العربية والأحياء.

وقال محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن أسئلة الاختبارات التجريبية مبسطة، وتشمل الأجزاء التي درست منذ بداية العام الدراسي، وحتى موعد الامتحانات المقرر لها.

وشدد وكيل الوزارة، على توفير البيئة المناسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، لأداء الامتحان التجريبي على جهاز التابلت، وفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتأكيد على المدارس كافة، باتخاذ الاجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي في محافظة أسيوط قرابة 20 ألف طالب وطالبة

من جانبه، تفقد محمد الدسوقي، وكيل المديرية، أعمال الامتحانات بمدرستي ناصر الثانوية العسكرية وخديجة يوسف الثانوية للبنات.

وأوضح وكيل المديرية أنه جرى عقد امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا اليوم، وغدا الخميس سيتم عقد الامتحان بمادتي الرياضيات واللغة الأجنية الثانية، أما يوم السبت المقبل، سيكون لمادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء، على أن تنتهي الامتحانات يوم الأحد 20 من الشهر الجاري بمادتي التاريخ والكيمياء.

وكانت قد بدأت أمس، الامتحانات التجريبية الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة أسيوط باللغة العربية، من خلال أجهزة التابلت، والتي تبدأ من التاسعة صباجا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وحرص بعض الطلاب على أداء الامتحان في المدراس، وسط إجراءات وقائية لازمة ضد فيروس كورونا المستجد، على الرغم من إمكانية السماح بأداءه في المنزل.