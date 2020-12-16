السيطرة على حريق محدود في حلقة السمك بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدينة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي التابعة لحي الجمرك.

وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا باندلاع حريق داخل حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، دون وجود إصابات بين العاملين بالحلقة.

وتوجه رجب النقيدي رئيس حي الجمرك، ومحمد المغربي السكرتير العام للحي، ومأمور وضباط شرطة قسم الجمرك، وقوات الدفاع المدني إلى محل الواقعة، وإحكام السيطرة على الحريق.

وتبين أن الحريق اندلع في أحد الباكيات في الدور الأول للحلقة، وكلانت مغلقة وغير مستغلة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.