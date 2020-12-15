أبطال الأمطار "أصحاب الرداء الأصفر" ينقذون الإسكندرية من الغرق

"أصحاب الرداء الأصفر"، هم رجال المهام الصعبة، وأبطال الأمطار بحق، فتواجدهم في الشارع قد يستمر لأيام متواصلة، من أجل إنقاذ الإسكندرية من الغرق، ومنع تراكم المياه في الشوارع، ومساعدة أهالي المدينة في المرور والعبور وسط تساقط الأمطار.

حين تتساقط الأمطار الغزيرة، يفر الجميع هرباً من الأمطار، الا أصحاب الرداء الأصفر، الذي يميز عمال الصرف الصحي، يتواجدون وسط المياه التي تتساقط على رؤوسهم، ويظلون صامدين لحين الانتهاء من سحب وكسح الشوارع.

مجموعات موزعه على جميع مناطق الإسكندرية، فقبل وصول السيارات لسحب تراكمات المياه، يتدخل هؤلاء العمال سريعاً بالمعدات اليدوية معهم، من أجل تسليك الشنانيش والمصبات، وفتح طريق للمياه، والتعامل السريع مع أي تراكمات لمنع تعطيل حركة المرور، ورفع المعاناة عن المواطنين.

اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أكد لـ"الوطن" أن عمال الصرف ينتشرون في شوارع المدينة قبل بداية النوات، أي منذ ما يقرب من 3 شهور، من أجل التعامل السريع مع الأمطار أو أي تداعيات أخرى نتيجة النوة.

وأضاف أن جميع العمال يعملون بجد وإخلاص في أيام النوات، من أجل منع تراكم المياه، ويتحملون كافة الصعاب من أجل تخفيف المعاناة عن الأهالي، لافتاً إلى أن أي تراكم المياه لا يستمر إلا لمدة قصيرة، بسبب حجم المجهود المبذول من قبل عمال الصرف الصحي.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى الأحياء، للتعامل مع النوة الحالية، مشيراً إلى أنه تم التشديد على شركة الصرف الصحي، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة، تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.

ووجه المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال النوة الحالية، وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى، حفاظاً علي سلامتهم، مشيراً إلى أنه قام بجولة تفقدية موسعة، ليلة أمس، على مستوى أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحي، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، للتعامل مع الأمطار المتوقعة، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضاف أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء، وشركات المرافق الحيوية، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، برفع درجة الاستعداد على مستوى المحافظة، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة.