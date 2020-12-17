اليوم انطلاق امتحاني الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية لـ أولى ثانوي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون اليوم الخميس، امتحانات مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، في إطار اليوم الثالث من الاختبارات التدريبية.

وأكدت «التعليم» أن امتحان مادة الرياضيات مدته الزمنية لحل الاختبار ثلاث ساعات، أما امتحان اللغة الأجنبية الثانية فمدته ساعة ونصف الساعة، ويمكن للطالب أداء الاختبارات منذ الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء، أي على مدار 12 ساعة يوميًا دون التقيد بزمن مُحدد.

وأدى طلاب الصف الأول الثاني أمس الأربعاء، امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، حيث أجرى جميع طلاب الخمس محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة ومطروح ودمياط الاختبارات من داخل المنزل بسبب قرار تعطيل الدراسة في المداري بتلك المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية.

"التعليم": الهدف من الاختبارات تجربة المنصات والشبكات والبنية التحتية

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت أنه يمكن للطالب أداء الاختبارات التدريبية من أي مكان سواء بالمنزل أو المدرسة أو أي مكان أخر، دون التقيد بمكان محدد لأداء الامتحانات التجريبية، وأن الاختبارات هي مجرد تجريبية وبدون درجات، وأنه لا داعي لقلق أو انزعاج الطلاب في حالة مواجهتهم لأي أزمة تقنية لأن الغرض من الاختبارات هو التعرف على كافة المشاكل والأزمات التي من الممكن أن تواجه الطالب أثناء اداء الامتحانات الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من عقد الاختبارات التدريبية هو تعود طلاب الصف الأول الثانوي على نمط الأسئلة في نظام التقييم الجديد، بالإضافة إلى تجربة الوزارة إلى كلا من الشبكات ومنصة الامتحان والبنية التحتية.

وناشدت الوزارة الطلاب بأداء الاختبارات التدريبية بجدية كاملة، دون اللجوء إلى محاولات الغش أو الاعتماد على اخرين في حل اسئلة الامتحانات، لأن الغش لن يفيد الطالب بل سيضره كثيرًا، لأنه بذلك لن يتعرف على مستواه الحقيقي قبل الاختبارات النهائية التي ستكون داخل لجان بمختلف المدارس تحت رقابة كاملة.