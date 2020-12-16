«الموسيقيين» عن أزمة أبو الليف المادية: نساعد قدر استطاعتنا

علق أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، على تصريحات الفنان نادر أبو الليف الذي كشف خلالها عن أزمته المادية وكونه يعيش على السلف.

وقال رمضان لـ«الوطن»، «نحن نقدر جميع أعضاء نقابة المهن الموسيقية ولكن لدينا في النقابة ما يقرب من 10 آلاف عضو، ونصرف معاشات وإعانات بحسب القانون ولائحة النقابة ونساعد بقدر استطاعتنا».

وأشار إلى أن فترة أزمة جائحة كورونا جعلت جميع المطربين والعازفين في ضيق شديد، بسبب توقف النشاط بشكل كامل.

ويعاني المطرب نادر أبوالليف، من قلة الأعمال الغنائية، أحياناً يشارك في بعض الحفلات وأحياناً لا يجد، ويحكي لـ«الوطن» أنه منذ عام وهو يعيش على «السلف» بعد انعدام دخله تقريباً، مشيراً إلى أنه رغم معاناته من الناحية المادية، فهو يرفض الكثير من الأعمال التي تعرض عليه، لأنه يرى أنها لا تليق به وبتاريخه الطويل.

وأكد أن كل الأموال التي ادخرها من الفن، اشترى بها سيارته الحالية: «حسابي في البنك 100 دولار و100 جنيه، سايبهم وما بسحبهمش عشان لما أسافر أمريكا، وطلعت من الفن بعربيتي بس، وممكن أبيعها وأجيب عربية أشتغل عليها أوبر، لأن الشغل مش عيب، وأهم حاجة أولادي ياكلوا، والفلوس اللي كانت بتيجي من الفن بتروح في مصاريف وقتها، من ساعة ثورة يناير وأنا عمال أنقط، مرة حفلة هنا أو فرح في مكان معين».

وأشار «أبوالليف» إلى أن السبب الرئيسي في اختفائه الفترة الماضية، كان تغير الذوق العام للمستمع، موضحاً «الناس الآن تفضل أغاني المهرجانات التي تعرض عليا الآن وأرفضها بشدة»، مؤكدا أنه يرفض أيضاً العمل في الكباريهات.