وفاة وكيل كلية الطب السابق بجامعة طنطا متأثرا بإصابته بكورونا

توفى الدكتور محمد عبد الجواد الغرباوي، رئيس قسم المسالك البولية ووكيل كلية الطب بجامعة طنطا سابقًا، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الغفران بمدينة طنطا طبقًا للإجراءات الوقائية المتبعة فى تلك الحالات.

ونعت جامعة طنطا، الطبيب الراحل والذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل الصحى، بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وكان الطبيب الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وأُخذت عينة طبية منه وجاءت النتيجة إيجابية، وعُزل داخل العزل الصحي وتدهورت حالته، ووُضع داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية.

وفي وقت سابق، نعى الدكتور ‏محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، الدكتورة نيفين عزت أبو يوسف، المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة ومدير وحدة الجودة، التى وافتها المنية، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكشف مصدر مسؤول في جامعة طنطا، أن سبب الوفاة إصابة الأستاذة بفيروس كورونا، منذ أيام، وتم عزلها، غير أن حالتها الصحية تدهورت بشكل مفاجئ ووافتها المنية.