جواز سفر استثنائي للإسرائيلي متلقي لقاح كورونا: يتيح الحركة في الإغلاق

قال مسؤولون كبار لوسائل الإعلام الإسرائيلية في جولة من المقابلات إن وزارة الصحة الإسرائيلية تخطط لإصدار "جواز سفر أخضر" للذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، يمنحهم إعفاء من القيود المفروضة.

وقالوا إن من يحمل الوثيقة سيتمكن من الوصول إلى الأحداث الثقافية والجلوس في المطاعم، وتجنب الحجر الصحي في حال التعرض لحامل فيروس.

وسيتم إصداره بعد أسبوعين من حصول الشخص على الجرعة الثانية من الجرعتين المطلوبتين للقاح فيروس كورونا.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن ما يتراوح بين 50-75% من الإسرائيليين يقولون إنهم سيرفضون الحصول على اللقاح، وتستعد إسرائيل لبدء برنامج التلقيح الشامل الأسبوع المقبل، مع إعطاء اللقاحات الأولى يوم الأحد القادم، 20 ديسمبر.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشاتين للقناة 13 إن جواز السفر الأخضر سيمكن أيضا السفر الى الخارج دون الحاجة إلى إجراء اختبار للفيروس، كما هو متطلب حاليا.

وشدد إدلشتاين على أن الفكرة ليست توفير حزمة مزايا للأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ولكن "أولئك الذين لم يعودوا في خطر الإصابة بفيروس كورونا يمكنهم القيام بأنشطة لا يستطيع الآخرين الذين لا يزالون في خطر الإصابة بالفيروس القيام بها".

وقال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية حيزي ليفي للقناة 12: "سيُظهر جواز السفر هذا أن الشخص قد تم تطعيمه وسيوفر عددا من المزايا مثل عدم الحاجة إلى الحجر الصحي، والدخول إلى جميع أنواع الفعاليات الثقافية والمطاعم، وما إلى ذلك".

وتوقع ليفي أن تكون هناك بطاقة تطعيم دولية مماثلة التي قد تقدم مزايا للإسرائيليين الذين تم تطعيمهم والذين يسافرون إلى الخارج.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن المسؤولين الحكوميين يرون في إمكانية السفر الى الخارج حافزا رئيسيا للجمهور للحصول على التطعيم.

وعلى الرغم من أن صانعي القرار في إسرائيل أكثر تفاؤلا من استطلاعات الرأي حول استعداد الجمهور لتلقي اللقاح، إلا أنهم يأملون أن يوفر جواز السفر الأخضر دافعا قويا، إلى جانب احتمال رفض بعض الدول السماح للإسرائيليين بالزيارة ما لم يتمكنوا من إثبات تلقيهم اللقاح ضد كوفيد-19، ذكر التقرير نقلا عن مسؤولين حكوميين.