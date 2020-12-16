أمطار خفيفة ومتوسطة غدا على بعض المناطق وشبورة كثيفة صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وفي بيان صادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، يتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد؛ إذ يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض جوي.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وأضاف الخبراء أنّ هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى وبنسبة 40% على مناطق من الوجه البحري، خفيفة على مناطق من "الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم" وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من "دمياط - بورسعيد - رفح - العريش"، وخفيفة بنسبة 40% على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

ويتوقع أن تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 20 14

وداي النطرون 20 14

طنطا 19 13

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 14

بلطيم 20 14

مطروح 19 14

السلوم 19 11

سيوة 19 10

بورسعيد 20 14

دمياط 20 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 19 13

الإسماعيلية 22 12

السويس 21 13

العريش 20 13

رفح 20 14

رأس سدر 22 15

نخل 20 07

نويبع 22 17

طابا 19 13

كاترين 16 04

الطور 22 15

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 21 10

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 23 11

الأقصر 23 12

أسوان 23 12

إدفو 24 12

أبوسمبل 24 12

الوادي الجديد 23 07

شلاتين 27 18

أبورماد 26 18

حلايب 25 19

رأس حدربة 25 19