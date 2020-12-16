الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متوسطة لغزيرة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، فضلا عن عدم استقرار في الأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنّه سيكون هناك أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق في السواحل الشرقية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وفقا لما عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى".

وذكرت هيئة الأرصاد، أنّه من المتوقع سقوط أمطار على القاهرة والجيزة والوجه البحري من متوسطة إلى غزيرة، موضحة أنّ الأمطار ستكون أقل على مناطق جنوب الصعيد، كما نصحت بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب وجود أمطار منذ الساعات الأولى من الصباح.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 20 والصغرى 13.

- الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 15.

- مرسى مطروح: العظمى 21 والصغرى 14.

- بورسعيد: العظمى 19 والصغرى 14.

- دمياط: العظمى 18 والصغرى 15.

- الإسماعيلية: العظمى 21 والصغرى 12.

- السويس: العظمى 20 والصغرى 15.

- العريش: العظمى 20 والصغرى 13.

- طابا: العظمى 19 والصغرى 13.

- سانت كاترين: العظمى 15 والصغرى 4.

- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 18.

- الغردقة: العظمى 24 والصغرى 15.

- الفيوم: العظمى 20 والصغرى 12.

- بني سويف: العظمى 20 والصغرى 12.

- المنيا: العظمى 21 والصغرى 11.

- أسيوط: العظمى 22 والصغرى 11.

- سوهاج: العظمى 23 والصغرى 12.

- قنا: العظمى 22 والصغرى 12.

- الأقصر: العظمى 23 والصغرى 12.

- أسوان: العظمى 25 والصغرى 13.

-الوادي الجديد: العظمى 23 والصغرى 11.

- حلايب: العظمى 25 والصغرى 18.