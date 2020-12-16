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محمود مسلم

النمسا تضم رموز اليمين المتطرف النازي إلى القائمة الإرهابية

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أ.ش.أ
06:17 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2020
قوات الشرطة النمساوية

قوات الشرطة النمساوية

قررت الحكومة النمساوية، اليوم، ضم رموز جماعات اليمين المتطرف النازي إلى قائمة الرموز المحظورة والمصنفة إرهابية.

وقالت مصادر حكومية اليوم، إن حركة «الهوية» وهي أبرز جماعات اليمين المتطرف تم حظر كل رموزها وذلك في إطار جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن إصلاح قانون الرموز كان ضرورة من أجل التمكن من حظر الرموز من كل الجمعيات المتطرفة لتشمل المتطرفين اليمينيين.

يشار إلى أن حركة الهوية في النمسا تأسست عام 2012 تحت مزاعم حماية «الثقافة الأوروبية» والدفاع عن الهوية المهددة من قبل المهاجرين، على حسب زعمهم، وهم يروجون لنظريات المؤامرة ومنها إحلال السكان وغزو أوروبا بالمهاجرين وشعار اليمين المتطرف هو الحرف اليوناني «لمبادا».

ومن المعروف أن قائمة الرموز المصنفة إرهابية في النمسا هي شعار جماعة الإخوان وشعارات حزب الله وحزب العمال الكردستاني وتحية الذئب.

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