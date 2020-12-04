إنقاذ رضيع عثر عليه الأهالي بالمنوفية: كان يرتجف من شدة البرد

عثر الأهالي بعزبة لمعي بمركز أشمون بالمنوفية، اليوم الجمعة، على طفل رضيع يرتجف من شدة البرد، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وفق شهود عيان، حيث قام الأهالي بإخطار قسم الشرطة لاتخاذ ما يلزم تجاهه.

وعلى الفور، تحركت قوة من مركز الشرطة، وعدد من الجهات التنفيذية بأشمون، من بينها الوحدة المحلية والإدارة الصحية، وتبين أن الطفل يبلغ من العمر حوالي 15 يوما، ولا تظهر عليه أي أعراض مرضية، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى أشمون العام لعرضه على الأطباء، واتخاذ ما يلزم صحيا تجاهه، وتم إيداعة حضانة بالمستشفى.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه فور تلقي الإخطار من قبل الأهالي، تم التحرك تجاه الطفل وإنقاذه، ويجرى الآن مسح كاميرات المراقبة، لبيان ما حدث ومن تركه في الشوارع، ليصبح معرضا للبرد ومن الممكن أن يموت، مؤكدا أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي، عقب نشر قصة الطفل وتركه في الشارع، حيث علق أحد الشباب قائلا، "ده يترمي في الشارع ليه وذنبه إيه في الحياه"، وأضاف آخر، "منهم لله وحسبى الله ونعم الوكيل"، فيما أكد أحد العاملين بالمجال الصحي، "الطفل بخير وراح حضانة مستشفي أشمون".

وتكررت في الآونة الأخيرة ظاهرة إلقاء الأطفال حديثي الولادة، أمام المساجد أو في الشوارع، وهي الظاهرة التي تقف العلاقات المحرمة خلفها، إذ يضطر الأب أو الأم إلى التخلي عن فلذة كبدهم، خوفا من الفضائح.