صور.. «المهندسين» تتسلم عضو من دار رعاية بعد تركه منزله لخلافات زوجية

قالت النقابة العامة للمهندسين، إنه فور علمها بوجود أحد المهندسين، بواحدة من دور الرعاية، وجه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، بسرعة التحرك لمعرفة ملابسات الموضوع.

وأضافت النقابة في بيان، أن المهندس هاني ضاحي شدد على سرعة التوجه والانتقال لمتابعة حالة المهندس أحمد رشاد، الذي تناولت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حالتة الإنسانية، التي أوضحت أنه بلا مأوى وبلا عمل، بالاضافة إلى وضعه الصحي الحرج، حيث وجه ضاحي، بسرعة دراسة حالة المهندس فور الوصول إليه.

وتابع بيان النقابة الذي كان مرفقا بصور تسلم المهندس من دار الرعاية: على الفور تحركت نقابة مهندسين القاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبو سنة، رئيس نقابة القاهرة الفرعية للمهندسين، بتشكيل لجنة، والتوجه للزميل المهندس، واستلامة من إحدى دور الرعاية.

وأشار أبوسنه، إلى أنه يتم التواصل مع وزارة التضامن، لتوفير إقامة مناسبة له، كذلك توفير فرصة عمل مناسبة أيضا.

وأوضحت النقابة أنه في نفس الأطار، قامت نقابة مهندسين القاهرة بالتوجيه بعمل الفحوصات الطبية اللازمة للمهندس، والتي بينت حاجتة لإجراء عملية جراحية عاجلة بالكتف، وقد اكد أبوسنة على أن النقابة، تقوم الآن، بتجهيز ما يلزم تمهيدا لإجراء العملية الجراحية للمهندس.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية، نشرت تفاصيل عن وجود مهندس يقيم على أحد الأرصفة بشوارع القاهرة، نظرا لخلافات زوجية، أدت إلى ترکه منزله للشارع، وحالته الصحية صعبة.

ونشرت عدد من المواقع الإلكترونية أن أحد دور الرعاية قامت بنقل المهندس لديها و علي الفور تحركت نقابة مهندسي القاهرة لاستلام المهندس وتوفير مسكن له ومتابعة حالته الصحية.