وفاة مدير وحدة طب الأسرة بالحساينة في الدقهلية بفيروس كورونا

توفي الدكتور محمد عباس، مدير وحدة طب الأسرة بالحساينة، التابعة للإدارة الصحية بدكرنس في محافظة الدقهلية، اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الدقهلية، اليوم، الدكتور محمد عباس، الذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا «كوڤيد 19»، ليصبح الشهيد رقم 47 بين أطباء المحافظة، الذين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه جرى ضم اسم الدكتور محمد عباس، إلى "قائمة الشرف لأطباء الواجب"، ليصل عدد المقيدين بها إلى 47 طبيبا، والتي أعلنت من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.

وأضاف نقيب الأطباء، أن الدكتور محمد عباس توفي بمستشفى عزل جامعة المنصورة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد مكث بـ«عناية العزل» بالمستشفى لمدة أسبوع، حتى وافته المنية.

وتضم "قائمة الشرف لأطباء الواجب" 63 طبيبا آخرين، منهم الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النساء والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، والدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور علي هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصوره سابقا، والدكتور أحمد يحيي، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف في السعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن الدسوقي، أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بجامعه المنصورة، والدكتورة سلوي فرحات، استشاري الحميات، رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية، والدكتور رزق أحمد عبدالله، أخصائي أمراض النسا والولادة، مدير مستشفى بطره.