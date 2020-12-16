التعليم: تناوب الحضور بين العاملين بسبب كورونا بما لا يخل بسير العمل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تناوب الحضور بين العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية التابعة للوزارة، بسبب تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، بما لا يخل بسير العمل، موضحا أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات، تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال شوقي، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع المدارس تنفذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس، وفناء المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول وأثناء طابور الصباح، وتطهير دورات المياه، موضحا أنه تم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بالمدارس.

وشدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة التزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس وطوال اليوم الدراسي، وعدم نزعها، للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم، مؤكدا أن العام الدراسي، صار بصورة منتظمة وطبيعية فى الأسبوع التاسع منذ بداية الدراسة فى 17 أكتوبر الماضي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت على نجاح قرابة 600 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي العام، في الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني التدريبي، وأداء اختبار مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، في الساعات الأولى من بدء الاختبار اليوم، مشيرة إلى أن جميع الطلاب لديهم إصرار كبير على خوض التجربة، والتعلم والتدريب على نوعية الأسئلة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، بأن منصة الامتحان، استقبلت الطلاب من كل مكان، فبعض الطلاب أدوا الامتحان من المنزل، لتوقف الدراسة فى محافظاتهم، والبعض الآخر من المدارس، والجميع تمكنوا من دخول منصة الامتحان بشكل طبيعي وسهل دون مشكلات، موضحة أن الساعات الأولى من بداية الامتحان، شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب، لتسجيل الدخول على منصة الامتحان، رغم أن الامتحان ممتد حتى التاسعة مساء اليوم الأربعاء.