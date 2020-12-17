شخصيات براغماتية.. تحليل نفسي لمستخرجي شهادة وفاة أبيهم الحي

لم يتذكروا للحظة أنه قام بتربيتهم، تخلوا عن كل مشاعر الإنسانية والرحمة بمنتهى البساطة، حيث قام شاب وشقيقاته الثلاث بالاشتراك مع والدتهم، بإقناع الأب بالسفر إلى الخليج، بحثًا عن مجال أوسع للرزق، ولتحسين مستوى معيشة الأسرة، وهو ما دفع عبدالفتاح أمين عبده الشنب، صاحب الـ71 عامًا، والمقيم في الحامول، للسفر إلى ليبيا عام 2005.

وبعد مرور 5 سنوات من سفره، قام أبناؤه وزوجته باستخراج شهادة وفاة له، ليرتكبوا ما خططوا له من الاستيلاء على كل ما يملك، والمتمثل في قطعة أرض زراعية مساحتها 14 قيراطا، ومنزل مكون من 3 طوابق بالإسماعيلية، وحين عاد الأب فوجئ بالوضع الذي لم يكن يتوقعه من أبنائه، بل أنهم لم يكتفوا بذلك، حيث قاموا برفض الاعتراف به، باعتباره متوفيا وفقًا لشهادة الوفاة التي استخرجوها.

استشاري صحة نفسية: المتهمون يعانون من «البراغماتية».. وهي شخصية أنانية

وفي هذا الشأن، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن ملامح شخصية المتهمين تحمل مفهوم «البراغماتية»، وهي صفات الشخصية النفعية التي لا ترى سوى نفسها ومصلحتها فقط، ولا يعلي أي قيم أسرية أو أخلاقية، ولا يعيرها أي اهتمام، مشيرًا إلى أن الشخصية «البراغماتية» كريهة لا يطيق أحد معاشرتها، حيث إنها شخصية نفعية أنانية على حساب كل من حوله، والمادة لديه أهم ممن حوله حتى لو كانوا أقرب الناس له.

وأضاف «هندي» لـ «الوطن»، أن الشخص «البراغماتي» يحسب الأشياء المادية بدقة، ويعيرها الاهتمام على حساب الآخرين، حتى لو سيكون ذلك على حساب حياتهم، ودائما ما يسبب المتاعب للمحيطين به، لقسوته في التعامل معهم، وفقدانه لسلوك الـ«أنسنة»، أي أنه لا يعلم شيئًا عن بر الوالدين، ولا المودة مع أخوته، ولا أي من هذه السلوكيات، مشيرًا إلى أنه إنسان تاجر بالحياة، ويحقق أكثر الوسائل التي تضمن له أكبر فائدة ممكنة لتحقيق أهدافه، كما فعل المتهمين مع والدهم.

هندي: سياسة الشخصية البراغماتية تهدف لتحقيق مكاسبه بأي وسيلة

وأشار استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إلى أن هذه الشخصية «البراغماتي» دائمًا يبرر أخطائه، وأنه ارتكبها بهدف معين، ولا يعتري للسلطات أي معايير، ويعتقد في نفسه أن كل شيء متاح للبيع والشراء، بلا أخلاق ولا تأنيب للضمير، ويستثمر كل شيء، مضيفًا أن مفاهيمه الأساسية لتحقيق مكاسبه التي تكون وقتية ومحدودة.

قانوني: المتهمون ارتكبوا جريمتين عقوبتهما تصل للسجن المشدد

وكان الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ذكر خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، أن المتهمين ارتكبوا جريمتي التزوير المعنوي، لاستخراج مستند «شهادة الوفاة»، والاستيلاء على أموال والدهم بغير حق، ويعاقب القانون على كل جريمة منهما بالسجن المشدد من 3 إلى 20 عامًا.