صبري فواز: ربنا يكرمني وأعمل دور زي اللي عمله أنتوني هوبنكنز في "الأب"

قالت الفنانة رشا مهدي، إن لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي مكانة خاصة في قلبها، مشددة على أنها حرصت على المشاركة فيه، ولفتت إلى أن مسلسل "طاقة حب" الذي تشارك فيه عبارة عن 45 حلقة.

وأضافت مهدي خلال تصريحات مع الإعلامية نهى عبدالعزيز على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي تعرضه شاشة DMC: "في هذا المسلسل تشارك يسرا اللوزي وأحمد حاتم واحمد صفوت وأنوشكا وسامح الصريطي، وهو مسلسل رومانسي اجتماعي يعالج قصتي حب مختلفتين".

وتابعت: "كنت مختفية منذ فترة لكني رجعت بمسلسل طاقة حب وسأشارك في شهر رمضان المقبل".

بدوره قال صبري فواز، إن هذه الدورة جميلة وتمثل تحديًا كبيرًا في ظل ما تمر به مصر والعالم بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا: "أجمل ما في هذه الدورة متابعة الشباب للمهرجان بدأب شديد جدًا".

وأوضح، أن فيلم "الأب" وفيلم "جاجارين" من أكثر الأفلام التي جذبت انتباهه في المهرجان: "ربنا يكرمني وأعمل دور زي اللي عمله أنتوني هوبنكنز في فيلم الأب".

وحول دوره في مسلسل "بنات موسى"، قال: "في ناس كتير كده ظالمين، وإحنا دورنا إننا نسلط الضوء على الحاجات دي، والناس يا تتعظ أو لأ، وفي بنات كتير بعتوا لي رسايل وقالوا لي حصل لنا كده".

وعن تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، قال "فواز": "دي أقل حاجة تتقدم له إننا نقول له شكرا لإبداعك وأبوتك ووقوفك بجانب أجيال كثيرة جدًا، ولو هنكرم الشباب ففي القمر النوارة الحلوة جدًا مني زكي".