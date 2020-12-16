شكري يستقبل منسق خلية العمل المعنية برئاسة الكونغو المقبلة للاتحاد الإفريقي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، الموافق 16 ديسمبر 2020، البروفيسور "ألفونس نتومبا" منسق خلية العمل المعنية بالرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد الإفريقي خلال عام 2021.

صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء يأتي في إطار إعداد الجانب الكونغولي لرئاسته المقبلة للاتحاد الإفريقي، وحرصه على الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في هذا الصدد في ضوء تولي السيد رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم خلال المقابلة بحث سُبُل دعم الرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد الإفريقي في المجالات الموضوعية والفنية واللوجستية، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وإمكانية تدريب الكوادر الكونغولية في شتى الموضوعات ذات الصلة كالمراسم والمؤتمرات، حيث أعرب وزير الخارجية عن استعداد مصر الإسهام بخبراتها لمساندة الكونغو الديمقراطية خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي في ظل العلاقات الثنائية الممتازة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

كما أضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول كذلك العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكونغو الديمقراطية، وأوجه تطويرها ودعمها في شتى مجالات التعاون الثنائي، فضلا عن استعراض التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على السلم والأمن القاري، بجانب التطرق لعدد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للبلدين.

واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى تأكيد الوزير الشكري على أهمية التنسيق لتحقيق نتائج ملموسة ومحددة لدفع العمل الإفريقي المشترك اتساقا مع أجندة التنمية 2063، بما في ذلك تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشددا من ناحية أخرى على الحاجة لتعزيز التعاون المشترك لاجتياز جائحة كورونا ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها.