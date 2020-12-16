جامعة حلوان: نتائج طعون انتخابات الاتحادات تحسمها التزكية في 13 كلية

أعلنت جامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، العدد النهائي للطلاب المقبولين للترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020-2021 بإجمالي 771 طالبا وطالبة، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالب، 326 طالبة، بحيث تتم الانتخابات في 8 كليات من كليات جامعة حلوان، في 34 لجنة انتخابية، و13 كلية بالتزكية، وهي كليات «التمريض- التربية- الطب- الحاسبات والذكاء الاصطناعي- العلوم- الصيدلة- السياحة والفنادق- التربية الموسيقية- التربية الرياضية بنات- الفنون الجميلة- التكنولوجيا والتعليم- الاقتصاد المنزلي- الخدمة الإجتماعية».

نجم: انتخابات الجامعات تثري خبرات الطلاب وتضعهم على طريق ممارسة حقوقهم المشروعة

وحث الدكتور ماجد نجم، الطلاب على المشاركة الفعالة بحرية كاملة، أثناء العملية الانتخابية، بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأي والتعبير، لاختيار ممثليهم من زملائهم الطلاب، مشيرا إلى أن هذه الممارسة، تثري خبرات الطلاب وتضعهم على طريق ممارسة حقوقهم المشروعة بشكل ديمقراطي، وتعودهم على المشاركة الفعالة في المجتمع، وتساهم على زيادة انتمائهم للوطن، وفى إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل.

كما دعا رئيس جامعة حلوان، إلى عدم استخدام شعارات سياسية أو دينية أو حزبية خلال الدعاية الانتخابية، مؤكدا على حرص الجامعة لإجراء الانتخابات الاتحادية الطلابية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الجميع ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضح الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، أن جامعة جامعة حلوان، أعلنت اليوم الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين للانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021 وذلك بعد فحص الطعون المقدمة والبالغة 61 طعنًا حيث تم قبول 29 طعنا أمس، ليصبح أعداد الطلاب المتقدمين للانتخابات الطلابية 771 طالبا وطالبة، ويأتي ذلك انطلاقا من أهمية المشاركة الطلابية، ويعد هذا الإقبال الطلابي في المشاركة في العملية الانتخابية انعكاساً لثقافتهم وإدراكهم لأهمية الأنشطة الطلابية الفعالة.

غدا بدء مواعيد الدعاية الانتخابية لطلاب الجامعات

وجاءت أعداد المرشحين النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية على النحو التالي: كلية هندسة حلوان 53 طالب وطالبة، والحقوق 58 طالب وطالبة، وهندسة المطرية 70 طالب وطالبة، الآداب 84 طالب وطالبة، وكلية الفنون التطبيقية 13 طالب وطالبة، والتربية الفنية 8 طالب وطالبة، وكلية التربية الرياضية بنين 49 طالب، و كلية والتجارة وإدارة الأعمال 71.

وفي الكليات التي ليس بها انتخاب: كلية التمريض 23 طالب وطالبة، كلية التربية 26 طالب وطالبة، كلية الطب 21 طالب وطالبة، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 27 طالب وطالبة، كلية العلوم 53 طالب وطالبة، كلية الصيدلة 25 طالب وطالبة، كلية السياحة والفنادق 18 طالب وطالبة، التربية الموسيقية 14 طالب وطالبة، كلية التربية الرياضية بنات 22 طالب وطالبة، الفنون الجميلة 23 طالب وطالبة، كلية التكنولوجيا والتعليم 27 طالب وطالبة، وكلية الاقتصاد المنزلى 40 طالب وطالبة، والخدمة الاجتماعية 46 طالب وطالبة.

هذا وتبدأ الدعاية الانتخابية غدا الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 ، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 21 ديسمبر 2020. وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الاستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والاستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والأستاذة الدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، والطالب احمد السيد احمد الطالب بكلية التمريض عضوا .