محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعًا للشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

وزع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عددا من المشروعات للشباب والفتيات، ضمن المرحلة الأولى لمشروع «تمكين 2»، بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظة للشؤون الاجتماعية، وإسراء عبدالجابر، مدير مكتب هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت بالمحافظة، ومحمد رمضان، مدير مشروع «تمكين» في المشروع، وإسلام السيد، مشرف منطقة بهيئة بلان في أسيوط، وآن ايميل، منسق المشروع بمكتب الهيئة في المحافظة.

كما حضر علي عبدالله، مدير إدارة جهاز تشغيل الشباب، التابع لديوان عام المحافظة، ومسئولي وممثلي جمعية المصرية للباحثين العلميين، وجمعية الرسالة الإنسانية كجهات شريكة، وعدد من الشباب والفتيات المستفيدين من المشروع.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري، ثم كلمات للحضور، تلاها استعراض مشروع «تمكين» الاجتماعي والاقتصادي الشمولي للشباب والمشروعات والأعمال التي نفذت خلال الفترة الماضية، وما سينفذ خلال الفترة المقبلة.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية تعزيز وتنمية مهارات الشباب وريادة الأعمال، وتدريبهم ودعمهم لتأسيس مشروعات صغيرة، تستجيب لسوق العمل، مطالبا الشباب والفتيات بالاستمرار بالجهد والعزيمة والإرادة لتطوير مشروعاتهم والوصول إلى النجاح، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتوفير فرص عمل ومشروعات للشباب والفتيات، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وأشاد «سعد» بما تقدمه هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت من مشروعات وبرامج تنموية في المحافظة، لافتا إلى تقديمه التسهيلات كافة، وسبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه البرامج والمشروعات على أرض الواقع، والمساهمة في تنفيذ مشروعات تخلق فرص عمل جديدة.

من جهتها، قالت إسراء عبدالجابر، مدير مكتب هيئة بلان بأسيوط، إن الهيئة تنفذ مشروعات وبرامج تنموية على أرض المحافظة منذ عدة سنوات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتة إلى توزيع 34 مشروعا كمرحلة أولى، من بينهم «خياطة، وأدوات منزلية، وحلويات، ومنظفات، وتربية دواجن، وأعلاف»، من إجمالي 100 مشروع تنفذ لبرامج «مشروع تمكين 2» الاقتصادي الاجتماعي الشامل للشباب والفتيات، الممتد لمدة 3 سنوات، من يناير 2019، حتى يونيو 2021؛ لتأهيل وتدريب الشباب على مهارات ريادة الأعمال، وتعلم المهارات التقنية ذات الصلة، وتوفير فرص اقتصادية متساوية، وبيئة داعمة على المستوى المجتمعي والمؤسسي، وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم، والبدء بعمل مشروعاتهم الخاصة بهم.

وأشارت إسراء عبدالجابر إلى توفير الأدوات والمعدات اللازمة بمركز ومدينة أسيوط وأبوتيج، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و355 ألف جنيها كـ«منح لا ترد»، مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية؛ إذ يستهدف المشروع تدريب 500 شاب وفتاة في سن 18: 35 عاما من الطلاب وخريجي الدبلومات والجامعات، اختيروا عن طريق لجنة مشكلة خصيصا لذلك، تضم ممثلي عدد من الجهات المعنية والشريكة.