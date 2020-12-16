محافظ أسيوط يلتقي سيدة ناجحة مستفيدة من توزيع الأفران المنزلية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه سبل الدعم الممكنة كافة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ وإنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة الفرصة للشباب والسيدات، خاصة المرأة المعيلة والمطلقات بالقرى والنجوع؛ لإقامة مثل تلك المشروعات وجعلها أسر منتجة تدر دخلا.

وأشار "سعد" إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا القطاع الهام، وتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030، موضحا أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي قاطرة التنمية الاقتصادية للدول لتحقيق تنمية ملموسة وفاعلة في المجتمع على أرض الواقع، والمساهمة في تقديم حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال لقاءه بأحد النماذج الناجحة في هذا الشأن، بحضور حازم علي، وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، ومنيرة بكري، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وأحمد حسن، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، والشاذلي محمد، مدير إدارة المتابعة الميدانية، وعدد من الجمعيات الأهلية.

وفي سياق متصل، التقى المحافظ بإحدى السيدات كنموذج ناجح في إقامة مشروع متناهي الصغر، والاستفادة من استلامها لفرن منزلي وجوال دقيق من أحد الجمعيات الأهلية، مشيدا بما تقدمه من منتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، داعيا السيدات بالاستفادة من تجربتها الناجحة.

ولفت المحافظ إلى أهمية تضافر الجهود كافة بين المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية؛ لإتاحة وخلق فرص عمل حقيقية تساعد الأسر الأكثر احتياجا، وترفع عن كاهلهم عبء المعيشة، وتجعل أسرتها منتجة قادرة على أن تدر دخلا، وتعمل على رفع الدخول والمستوى الاجتماعي لتحيا حياة كريمة، مشيدا بما يقدمه المجتمع المدني من خدمات وتطوير بقرى ونجوع المحافظة كافة.

كان محافظ أسيوط وزع في وقت سابق أفران منزلية وإسطوانات بوتاجاز، بالإضافة إلى أجولة دقيق مقدمة من أحد الجمعيات الأهلية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات، تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعي عن طريق لجنة مشكلة، لجعلها أسرة منتجة قادرة على الإنتاج تدر دخلا.