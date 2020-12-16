حملة إعلامية لرفع وعي المواطنين بمنظومة المتغيرات المكانية بالقليوبية

تنظم الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات حملة إعلامية واسعة لتنمية وعي أهالي المحافظة بمنظومة المتغيرات المكانية، في الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2021، تحت رعاية المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، بهدف الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص، والحد من مخالفات البناء.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة الاهتمام بالمشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة، لضبط وحوكمة ومتابعة العمران الرسمي وغير الرسمي.

وأشار «عرفة» إلى أن الحملة الإعلامية ستنطلق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدات المحلية ومديرية الزراعة، حتى يتعرف المواطنين على منظومة المتغيرات المكانية، والحد من ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.

وأضاف مدير عام إعلام القليوبية، أن الحملة تتضمن تنظيم ندوات تثقيفية وحلقات نقاشية وجلسات استماع، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتأهيل العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، تنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية لطلاب جامعة بنها، حول التوعية بمخاطر كورونا، بالتركيز على أهم الإجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس، في ظل ماكينة الشائعات التي لا تتوقف، تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها.

وأوضح «عرفة» أن الحملة تأتى في إطار جهود محافظة القليوبية لتوعية المواطنين بشكل عملي ودقيق، وتقديم التوعية وطرق الوقاية الصحيحة، خاصة في ظل انتشار العديد من المعلومات الخاطئة، التي قد تساهم في انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن باكورة اللقاءات بجامعة بنها انطلقت بكلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور أسامه صلاح فؤاد، عميد الكلية، وكلية زراعة مشتهر، بمشاركة الدكتور محمود عراقي، عميد الكلية، ثم يتبعها كليات الآداب والتجارة والطب والعلاج الطبيعي والحقوق.