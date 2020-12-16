فيبي فوزي: الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بمجلس الشيوخ

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن المجلس انتهى من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة به، وأحالها إلى رئيس الجمهورية من أجل اعتمادها، ومن بعدها تعود إلى مجلس النواب، وهو الجهة الخاصة بإصدار القوانين والتشريع، وسيتم ذلك خلال فترة مجلس النواب المقبل، وليس المجلس الحالي، وعمل الشيوخ غير متوقف لأن اللجنة المسئولة عن اللائحة تسمى لجنة الـ30، بها مختلف التخصصات، والمجلس يضم كوكبة من العلماء في كل المجالات الفنية والعسكرية والسياسية والإعلامية والصحفية.

وأشارت إلى أنه يجري حاليا، تجهيز لجان المجلس، ودور المجلس هو التركيز على جودة التشريع، ليساعد مجلس النواب، الذي يعمل على إصدار التشريع ومراقبة الحكومة، وسيركز الشيوخ على خروج القوانين بجودة عالية، التي سيتم إحالتها إليه، بعد أن ينظر النواب، بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

تكامل بين النواب والشيوخ

وأضافت «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مجلس النواب يهتم بخروج القانون في أبهى صوره، وهو ما سيساعد عليه مجلس الشيوخ، وأحيانا يكون المشروع مثالي من حيث الكتابة، لكن تطبيق على أرض الواقع به مشكلات، مثل مشكلة زواج القاصرات أو التسرب من التعليم، وسيعمل الشيوخ على بحث أسباب الظواهر، وإيجاد حلول بديلة، من أجل تحقيق مصلحة المواطن.

وأجريت الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ في أغسطس الماضي بعد إقرار تعديلات دستورية في عام 2019 والتي أعادت الغرفة الثانية في البرلمان والتي تم تسميتها بمجلس الشيوخ بدلا من مجلس الشورى وتوجد عدة دول تطبق وجود الشيوخ ومن بينها فرنسا وإيطاليا والهند والبرازيل وكندا وجنوب إفريقيا وسويسرا.