لو محتاج دخل إضافي.. تفاصيل 10 وظائف بدوام نصف يوم تصل لـ5 آلاف جنيه

يبحث البعض عن وظيفة إضافية تساعده في سد احتياجاته، وهو ما يوفره موقع «فرصنا»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال عدد من الوظائف الخالية والمتاحة لنصف يوم.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة تفاصيل وظائف نصف يوم في التقرير التالي:

مسئول مبيعات داخلية

اسم الشركة: سفن سيكرتس لمستلزمات التجميل.

مقر العمل: مدينة نصر- القاهرة.

سنين الخبرة: 3- 5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 24- 30 سنة.

الراتب الأساسي: 3000- 3500 جنيه.

الحوافز الاضافية: 1000- 2000 جنيه.

سكرتيره لمركز طبي

اسم الشركة: مركز الدكتور محمد صفوت لعلاج البواسير بدون جراحة.

مقر العمل: مصر الجديدة- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

السن المطلوب: 18- 40 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

محاسب

اسم الشركة: الهندسية للتجارة والتوريدات الكهربائية.

مقر العمل: الأزبكية- القاهرة.

سنين الخبرة: سنة- ‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 22- 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

عاملة نظافة

اسم الشركة: مكتبة المعز.

مقر العمل: الزمالك- الجيزة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 19- 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

الراتب الأساسي: 1000 جنيه.

كاشير

اسم الشركة: شركه مارت أكتوبر لبيع المواد الغذائية.

مقر العمل: السادس من أكتوبر- الجيزة.

سنين الخبرة: سنة- ‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 25- 55 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الوظيفة تناسب: ذوي الإحتياجات الخاصة.. الإعاقات التالية إعاقة سمعية - ضعف سمع.

الراتب الأساسي: 2500- 4500 جنيه.

مندوبو تسويق طبي

اسم الشركة: جاما للخدمات الطبية.

مقر العمل: إمبابة- الجيزة.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

المؤهل المطلوب: عالي.

مدير سوبر ماركت

اسم الشركة: شركه مارت أكتوبر لبيع المواد الغذائية.

مقر العمل: السادس من أكتوبر- الجيزة.

سنين الخبرة 4- 8 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 26- 55 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 3000- 5000 جنيه.

الحوافز الاضافية: 100- 500 جنيه.

موظفة تسويق إلكتروني

اسم الشركة: شركة ام زد او للتصدير.

مقر العمل: التجمع الأول- القاهرة.

سنين الخبرة: سنة- ‎سنتان خبرة.

السن المطلوب: 22- 26 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس

الراتب الأساسي: 2000- 2200 جنيه.

عامل تحميل ونقل بضائع

اسم الشركة: مجموعة شركات نهضة مصر للنشر.

مقر العمل: السادس من أكتوبر- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 7 .

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 18- 30 سنة.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

سكرتيرة

اسم الشركة: مركز سكونوفا للتجميل والجلدية والليزر .

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

السن المطلوب: 21 - 28 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000- 4000 جنيه.