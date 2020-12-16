"المصري الإماراتي": استثمارات أبوظبي وصلت إلى 6.5 مليار دولار في مصر

قالت سهر الدماطي، عضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، إن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم إلى منتدى شرق المتوسط تخدم المصالح الاستراتيجية للدول وقيمة مضافة جديدة لخدمة المصالح بين الدول المنضمة إلى المنتدى ومن بينها قبرص واليونان وهذا الانضمام سيساعد بشكل كبير في جذب الاستثمارات الإماراتية إلى مصر خاصة بعد تقليل المخاطر الاقتصادية في مصر والذي يدلل على أن الاستثمار في مصر له نفع على أي مستثمر كما أن هناك إشادات عالمية واضحة بالاقتصاد المصري، كما أن دولة الإمارات من أكثر الدولة المستمرة في مصر ويوجد شركات تكنولوجيا وموانئ وبنوك ووصلت الاستثمارات إلى 6 مليار ونصف المليار دولار وشهادة إلى باقي الدول العربية والعالمية على تحسن الاقتصاد في مصر من أجل جذب استثمارات أجنبية بجانب الاستثمارات العربية.

شراكة استراتيجية

وأضافت "الدماطي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية extra news أن دولتي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة لديهم شراكة استراتيجية على مختلف الجهات ومن بينها الشراكة الرياضية والفنية والصحية والثقافية ومؤخرا شراكة طبية من خلال توفير الإمارات شحنة هدية من اللقاح الصيني "سينوفارم" إلى مصر من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

زيارة محمد بن زايد إلى مصر

وزار اليوم ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مصر والتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعلن انضمام الإمارات إلى منظمة غاز شرق المتوسط الذي يضم عضوية مصر وإسرائيل وفلسطين والقبرص واليونان وفرنسا وسيتم انضمام دول أخرى على ساحل المتوسط في المستقبل من أجل دعم تصدير الغاز بين هذه الدول وإلى أوروبا أيضا وستكون مصر مقرا لتصدير الغاز إلى أوروبا والعالم العربي وكذلك الاستفادة من الغاز والنفط الإماراتي الذي سيتم تصديره إلى أوروبا ومناطق أخرى.