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محمود مسلم

التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي شاركوا في الامتحان التدريبي اليوم

كتب:

الوطن
08:35 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الامتحانات

الامتحانات

نشرت وزارة التربية والتعليم، الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثاني التدريبي للصف الأول الثانوي، اليوم 16 ديسمبر 2020، وبلغت نسبة الحضور 97%، بإجمالي 653 ألف طالب.

وأشارت الوزارة، إلى مشاركة 629 ألفا و933 طالبا، في امتحان مادة الجغرافيا، و631 ألفا و376 طالبا في امتحان اللغة الإنجليزية.

وأضافت أن امتحان اللغة الفرنسية، شهد مشاركة 1903 طلاب، واللغة الألمانية 18 طالبا، وأن مجموع الامتحانات التي جرى تسليمها بنجاح مليون و263 ألفا و230  امتحان إلكتروني، رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية.

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