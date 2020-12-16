صور.. أمطار متوسطة بالقليوبية ورفع تجمعات المياه من الشوارع

شهدت مدينة كفر شكر سقوط أمطار متوسطة، فيما استمر الانخفاض في درجة الحرارة، وموجة الصقيع تضرب أنحاء المحافظة.

وتعاملت فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية بفرع كفر شكر، مع مناطق تجمع المياه بالطرق والشوارع الرئيسية ومطالع الكباري، وجاري الانتهاء من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار، تنفيذا لتعليمات المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برفع درجات الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار .

وأشار اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، إلى أنه تم عمل اللازم منذ اللحظة الأولى لسقوط أمطار، بهدف شفط المياه وعدم تراكمها بالشوارع والطرق، لعدم حدوث غرق الشوارع، للتسهيل على أهالينا المواطنين في تحركاتهم، مؤكدا انتشار أجهزة مجلس المدينة بالشوارع لشفط مياه الأمطار، وحل أي مشكلات طارئة.

وفي سياق آخر، اجتمع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، برؤساء القطاعات ومديرى العموم وروؤساء أفرع الشركة، لمناقشة عددا من الموضوعات، على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق المحافظة، وسرعة الاانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال.

وشدد «مجاهد» على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل، وتذليل العقبات كافة، التي تواجه الأعمال، والتنسيق مع الجهات المعنية، وهيئة الطرق والكباري.

وناقش المهندس مصطفى مجاهد، الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار، وسرعة دخولها الخدمة فور الاانتهاء من تنفيذها، والتنسيق المستمر مع مجالس المدن، وإدارات الطرق المركزية والمرور، لسرعة الاانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية، استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات، وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار، خاصة في الأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.