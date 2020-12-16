صور.. أمطار متوسطة بالقليوبية ورفع تجمعات المياه من الشوارع
كتب:
حسن صالح
09:24 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2020
جانب من رفع مياه الأمطار
شهدت مدينة كفر شكر سقوط أمطار متوسطة، فيما استمر الانخفاض في درجة الحرارة، وموجة الصقيع تضرب أنحاء المحافظة.
وتعاملت فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية بفرع كفر شكر، مع مناطق تجمع المياه بالطرق والشوارع الرئيسية ومطالع الكباري، وجاري الانتهاء من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار، تنفيذا لتعليمات المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برفع درجات الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار .
وأشار اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، إلى أنه تم عمل اللازم منذ اللحظة الأولى لسقوط أمطار، بهدف شفط المياه وعدم تراكمها بالشوارع والطرق، لعدم حدوث غرق الشوارع، للتسهيل على أهالينا المواطنين في تحركاتهم، مؤكدا انتشار أجهزة مجلس المدينة بالشوارع لشفط مياه الأمطار، وحل أي مشكلات طارئة.
وفي سياق آخر، اجتمع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، برؤساء القطاعات ومديرى العموم وروؤساء أفرع الشركة، لمناقشة عددا من الموضوعات، على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق المحافظة، وسرعة الاانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال.
وشدد «مجاهد» على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل، وتذليل العقبات كافة، التي تواجه الأعمال، والتنسيق مع الجهات المعنية، وهيئة الطرق والكباري.
وناقش المهندس مصطفى مجاهد، الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار، وسرعة دخولها الخدمة فور الاانتهاء من تنفيذها، والتنسيق المستمر مع مجالس المدن، وإدارات الطرق المركزية والمرور، لسرعة الاانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.
وأكد رئيس شركة مياه القليوبية، استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات، وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار، خاصة في الأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.