أحمد طه بعد إصابته بكورونا: التجربة صعبة أوي وماكنتش متخيل كده

وجه الفنان أحمد طه، عبر حسابه على فيس بوك، الشكر لأصدقائه والجمهور، الذين حرصوا على الدعاء له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وكتب طه: «يا جماعة والله شكراً جدا لكل الناس اللي سألت عليا.. أنا مش عارف أرد طبعاً علشان تعبان أوي والله، بس أكيد كل واحد كتبلي كومنت أو رسالة أو كلمني، على راسي والله، بجد سامحوني».

وأضاف: «التجربة صعبة أوي أوي، وخصوصاً إن أنا أصلاً مش ناقص، بس الحمد لله يعني.. بجد تعب صعب أوي وماكنتش متخيل كده.. بجد يا جماعة خلوا بالكم من نفسكم علشان كورونا ده حاجه صعبة أوي.. ربنا يسترها عليكم يارب».

وكان طه، أعلن أمس الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه على فيس بوك، وكتب: "تمام أوي كده.. كورونا والله، آه والله".

وكان أحمد طه، يعاني منذ أيام من تعب شديد، وأعلن ذلك منذ 3 أيام، عبر حسابه الخاص على فيس بوك، قائلا: «أنا من الفجر وأنا تعبان أوي وحاسس بحاجات مش مطمناني خالص.. أنا مش ناقص والله والواحد فيه اللي مكفيه.. دعواتكم بقى انها ماتبقاش كورونا علشان دي هتبقى صعبة أوي، ومش هعرف أعمل لنفسي أي حاجة خالص.. ربنا يستر».

واشتهر أحمد طه، بأغنية «سهر الليالي» عام 2015، ثم اقتحم بعدها مجال التمثيل، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم «نور عيني»، مع تامر حسني، حيث تجمعهما صداقة قوية، وفيلم «القرد بيتكلم»، وفيلم «سوق الجمعة»، ومسلسل «طلعت روحي».