بعد تعطيلها اليوم.. انتظام الدراسة بجميع مدارس ومعاهد الجيزة غدًا

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن غدا الخميس يوم دراسي عادي بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.

وكان محافظ الجيزة، أصدر أمس، قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع مدارس المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وموجة سقوط الأمطار التي تعرضت لها المحافظة، وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، حفاظا على سلامة الطلاب، وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكدا رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيء .

من ناحية أخرى، دفعت محافظة الجيزة اليوم، بفرق ومعدات شفط مياه الأمطار وتمركزها بعدد من النقاط الحيوية، التي حددت مسبقا، لضمان سرعة انتشارها، بالتنسيق بين القطاعات كافة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم التركيز على مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة، لعدم التأثير على الحركة المرورية، لافتا إلى أن المحافظة تمكنت من رفع تراكمات مياه الأمطار التي شهدتها عددا من قطاعات المحافظة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مع رفع حاله التأهب على مدار اليوم، وتكثيف المجهودات لشفط مياه الأمطار أولا بأول من الشوارع والمحاور المرورية، للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات.

وأوضح «راشد» أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس، بتطهير مصارف مياه الأمطار، وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة، إلى جانب تقسيم الأحياء والمراكز، وتكليف مسؤول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الأمطار.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع، على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار أولا بأول، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.