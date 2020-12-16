تعطيل الدراسة غدا في الشرقية بسبب الطقس السيئ

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 9620 لسنه 2020م بتعطيل الدراسة، غدا الخميس، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية (طلبة ومدرسين) وذلك بعد أن تعرضت المحافظة لموجة من الطقس السيئ اليوم، تسببت في هطول كثيف للأمطار مصحوبة ببرق ورعد.

وأوضح محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وأكد المحافظ استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع المراكز والمدن والأحياء وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة ومواجهة أي آثار قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية والتعامل معها فورا لحين انتهاء موجة الطقس السيئ والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، وعودة الحياة لطبيعتها.