عاجل.. تعطيل الدراسة في 5 محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت 5 محافظات على الأقل، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء، نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية.

وقرر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، إيقاف الدراسة غداً الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، مع توقعات هئية الأرصاد الجوية بسقوط أمطار.

كما قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية، غداً، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقاً للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

ولليوم الثاني على التوالي، قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة غداً الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، بالنسبة للطلاب والمعلمين، بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار، بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل، وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

وكان محافظ البحيرة قد أعلن تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار.

وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة، غداً الأربعاء، بالمدارس والمعاهد الأزهرية وبجامعة مطروح للطلاب والمدرسين.

كما قرر "شعيب" تعطيل العمل للسيدات اللاتي لديهن أطفال في سن الحضانة، عدا الصف الأول الثانوي، لوجود امتحان تجريبي غداً، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحرصاً على سلامة جميع الطلاب.

وفي دمياط، قررت الدكتورة منال عوض محافظ الاقليم، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتعرض دمياط لموجة من الطقس السيئ خلال هذه الفترة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على تلك المناطق، وتكون حركة الرياح معتدلة، بينما يكون الطقس دافئا نهارا وبارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وعن طقس يوم الخميس فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا وبارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غداً الأربعاء طقس معتدل نهاراً، بارد ليلاً، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على العديد من المناطق، وتكون حركة الرياح معتدلة، بينما يكون الطقس دافئ نهاراً وبارد ليلاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وعن طقس يوم الخميس، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهاراً، وبارد ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.