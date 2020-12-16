«الرئاسة»: الإمارات أشادت بمسار الدولة المصرية في التصدي لجائحة كورونا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرر اليوم الشكر والتقدير والامتنان للشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على الدعم الإماراتي لمصر، وشحنة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، التي تم إرسالها كهدية لمصر من حصة الإمارات من هذه اللقاحات، موضحًا أن هناك تعاون مشترك بين البلدين سواء على المستوى التفيذي أو على مستوى الخبراء المتخصصين في ملف جائحة كورونا للوقوف على الدراسات التي تُجرى في مصر وأيضًا الإمارات للوقوف على مستجدات الجائحة.

الرئاسة: مسار مصر خلال أزمة كورونا كان متزن وتجنب الإغلاق التام

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خبر اليوم»، على شاشة «ON»، أنه كانت هناك إشادة من الشيخ محمد بن زايد، بالمسار الذي تم اتباعه في مصر خلال أزمة كورونا حيث كان مسار متزن وتفادي الإغلاق التام، وفي نفس الوقت حافظ على صحة المواطنين من خلال الإجراءات الاحترازية، كما حافظ على دوران عجلة الاقتصاد، والحياة اليومية في مصر سارت بشكل طبيعي انعكس على نحو كبير من النجاح الاقتصادي وفي نفس الوقت تفادي الجائحة.

الرئاسة: زيارات بين القاهرة وأبو ظبي الفترة المقبلة بخصوص كورونا

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متبادلة بين الجهات المختصة بأزمة فيروس كورونا بين البلدين «مصر- الإمارات» للتعاون أكثر سواء في الموجة الثانية وكذلك انتشار الفيروس خلال الشتاء، كما أنه كان هناك ترحيب كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لانضمام الإمارات كعضو مراقب في منتدى غاز شرق المتوسط والتي تحولت لمنظمة دولية في سبتمبر من العام الماضي، وتضم الأردن ومصر وفلسطين وإسرائيل وإيطاليا وقبرص واليونان، بجانب عضوين مراقبين هما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن وجود الإمارات كمراقب تمثل قيمة عظيمة جدًا، لأن لديها خبرة كبيرة جدا في مجال الطاقة والغاز، ووجودها سيكون إضافة للعمل داخل المنتدى وإضافة للعمل داخل المنتدى، لصالح تحقيق الأهداف ولصالح دول منتدى شرق المتوسط ودفعة كبيرة جدا في هذا المجال.